غرامتها تصل لمليون ريال.. "الأمن البيئي" توضح عقوبات مخالفة تراخيص الصيد ومكانه

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر"، أن عقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها 5 آلاف ريال، أما الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها 5 آلاف ريال في المرة الأولى للمخالفة.