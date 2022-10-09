غرامتها تصل لمليون ريال.. "الأمن البيئي" توضح عقوبات مخالفة تراخيص الصيد ومكانه

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي تصنيف المخالفات والعقوبات وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة مخالفة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال في المرة الأولى، فيما تبلغ عقوبة عدم حيازة ترخيص الصيد البري 10 آلاف ريال ترتفع في حال تكرارها.
وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر"، أن عقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها 5 آلاف ريال، أما الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها 5 آلاف ريال في المرة الأولى للمخالفة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أن إتلاف أو الأضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، تعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وتقدر قيمة الغرامة طبقًا لجسامة المخالفة، وفقًا لما يحدده المركز.