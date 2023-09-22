أمير الشرقية: اليوم الوطني مناسبة نستذكر من خلالها تضحيات الآباء والأجداد لبناء هذا الوطن العظيم

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
وقال: "إن الإنجازات التي تحققت منذ عهد والدنا المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود " طيب الله ثراه " حتى هذا العهد الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله"، تدعو إلى الفخر والاعتزاز، حيث شهدت فيه المملكة ولله الحمد تطوراً ونمواً أصبح ملفتاً ومفرحاً لكل من تعلق قلبه بهذا الوطن الطاهر، إضافة إلى المكانة الدولية التي حققتها والقفزات التنموية في شتى المجالات، والتي انعكست ولله الحمد إيجاباً على كل ما يهم الوطن والمواطن، ويوفر سبل العيش الكريم".
وأضاف: "هذه المناسبة الوطنية نستذكر من خلالها تضحيات الآباء والأجداد والصعوبات والتحديات التي واجهتهم لبناء هذا الوطن العظيم، والتي توجت بتوحيده تحت راية لا إله الا الله، حتى أصبح يضاهي ويسابق الدول ويحقق المنجزات في كافة مجالات الحياة العلمية والعملية، لذلك نسأل المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لعزه هذا الوطن ورفعته".
كما رفع أمير المنطقة الشرقية التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، معرباً عن فخره واعتزازه بمراحل البناء لهذا الوطن وإرساء وحدته التي انطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وصولاً للعهد الزاهر والميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.
وقال أمير الشرقية: "إن ما تحقق لبلادنا من منجزات ومكانة دولية وتطور شامل في جميع المجالات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة الطموحة، يزيد من فخرنا واعتزازنا بوطننا المعطاء، وندعو الله تعالي أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها ورفعتها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين".