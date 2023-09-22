أمير الشرقية: اليوم الوطني مناسبة نستذكر من خلالها تضحيات الآباء والأجداد لبناء هذا الوطن العظيم

وقال: "إن الإنجازات التي تحققت منذ عهد والدنا المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود " طيب الله ثراه " حتى هذا العهد الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله"، تدعو إلى الفخر والاعتزاز، حيث شهدت فيه المملكة ولله الحمد تطوراً ونمواً أصبح ملفتاً ومفرحاً لكل من تعلق قلبه بهذا الوطن الطاهر، إضافة إلى المكانة الدولية التي حققتها والقفزات التنموية في شتى المجالات، والتي انعكست ولله الحمد إيجاباً على كل ما يهم الوطن والمواطن، ويوفر سبل العيش الكريم".