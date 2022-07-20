أكاديمية الطيران توقّع مذكرة تفاهم لتأسيس مركز للتدريب على أجهزة المحاكاة للطائرات

وتأتي هذه المذكرة كخطوة في عالم التدريب للطيران في المملكة استجابة ومواكبة لرؤية المملكة 2030، وتوطين هذه الصناعة محليًا، تعزيزًا لمكانة المملكة اقتصاديًا لتصبح مركزًا للصناعات والخدمات ذات التقنية العالية.