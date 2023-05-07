أهالي قرية الصغوى بمنطقة حائل يبدون استياءهم وتذمُّرهم من تهالك طريق "أبو غيل"

أبدى أهالي قرية الصغوى التابعة لمحافظة الشنان بمنطقة حائل، استياءَهم وتذمُّرَهم الشديدَين من طريق "الصغوى - أبو غيل" ذي المسار الواحد، الذي انتهى عمره الافتراضي منذ عدة سنوات دون أن يكون له نصيب من الصيانة أو إعادة السفلتة من جديد، ليخدم سالكي الطريق في القرى والهجر الذي يربطهم بطريق حائل - القصيم السريع.