أهالي قرية الصغوى بمنطقة حائل يبدون استياءهم وتذمُّرهم من تهالك طريق "أبو غيل"

أبدى أهالي قرية الصغوى التابعة لمحافظة الشنان بمنطقة حائل، استياءَهم وتذمُّرَهم الشديدَين من طريق "الصغوى - أبو غيل" ذي المسار الواحد، الذي انتهى عمره الافتراضي منذ عدة سنوات دون أن يكون له نصيب من الصيانة أو إعادة السفلتة من جديد، ليخدم سالكي الطريق في القرى والهجر الذي يربطهم بطريق حائل - القصيم السريع.
ويعاني طريق "الصغوى - أبو غيل" من كثرة التشقُّقات والحفر الخطرة، وتهالك أكتافه التي تحوّلت إلى تراب وحصى يتطاير مسببًا أضرارًا للمركبات، وكذلك تآكل طبقته الإسفلتية حتى أصبح شبيهًا بطريق صحراوي "ردمية" غير معبّد.
وقال أهالي الصغوى في رسالة لـ"سبق": "مرتادو طريق الصغوى - أبو غيل الذي يربط عدة قرى بطريق حائل القصيم السريع؛ يأملون بسرعة إصلاح الوصلة من الطريق الذي يقع بين مركز الصغوى ومركز أبو غيل؛ لتنتهي معاناتنا مع الطريق المتهالك".
وأضافوا: "الطريق متهالك بشكل كبير، وفيه خطورة على أرواح المواطنين ومركباتهم، ونطالب الجهات المختصة بسرعة التدخل ومعالجة الوضع؛ للحيلولة دون وقوع حوادث مرورية وتضرّر مركبات المواطنين من جراء خطورة الطريق وكثرة الحفر والتشققات بالإسفلت".