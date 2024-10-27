إنجاز المملكة خير مثال.. "كي بي إم جي" تكشف الفرص للحكومات لتسريع التحول الرقمي

وسلط شريك ورئيس استشارات التحول الرقمي والابتكار لدى كي بي إم جي السعودية والشرق المتوسط روبرت بتازينسكي، الضوءَ على القوة التحويلية للتقنيات الناشئة التي يمكن أن تستفيد منها الحكومات، قائلًا: "نشهد الآن تحولًا مركزًا في مجالين: الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعمل هاتان التقنيتان على تغيير طريقة عمل الحكومات وطريقة تقديم الخدمات التي تركز على المواطن؛ ويكمن التحدي الحالي في تبني هذا التحول وبناء أطر عمل تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الدور الهام للابتكار".