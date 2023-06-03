"اضطراب مداري" يتهيأ.. سُحُب ركامية تتماسك واستدارة للرياح و3 مسارات

ويشمل المسار الأول "تحرك النظام المداري للشمال الشرقي نحو الهند، مع تطوره إلى مراحل متقدمة؛ نظرًا لابتعاده عن الرياح الجافة، بالإضافة إلى تأخر هبوب رياح المونسون من الجنوب؛ مما يعني أن النظام سيكون متماسكًا وقويًّا، والمسار الثاني "تحركٌ للشمال وقد يواصل تقدمه نحو الأراضي الباكستانية، وقد يتلاشى شمال بحر العرب"، والمسار الثالث "باتجاه جنوب شبه الجزيرة العربية"؛ وفق موقع "طقس العرب".