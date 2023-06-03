"اضطراب مداري" يتهيأ.. سُحُب ركامية تتماسك واستدارة للرياح و3 مسارات

تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية ومحطات الرصد الجوي، إلى بداية تماسك السحب الركامية، واستدارة واضحة للرياح في الطبقات العليا والمتوسطة جنوب شرق بحر العرب.
وأفادت بأن من المتوقع أن يتماسك النظام السفلي ليُصَنَّف قريبًا خلال اليومين القادمين كناشئة اضطراب مداري، وأضافوا أن الظروف الجوية ستكون مناسبة لتطور هذا النظام لاحقًا خلال الأسبوع القادم، وسيكون له عدة مسارات محتملة؛ بحسب ما تشير إليه مخرجات النمذجة الحاسوبية.
ويشمل المسار الأول "تحرك النظام المداري للشمال الشرقي نحو الهند، مع تطوره إلى مراحل متقدمة؛ نظرًا لابتعاده عن الرياح الجافة، بالإضافة إلى تأخر هبوب رياح المونسون من الجنوب؛ مما يعني أن النظام سيكون متماسكًا وقويًّا، والمسار الثاني "تحركٌ للشمال وقد يواصل تقدمه نحو الأراضي الباكستانية، وقد يتلاشى شمال بحر العرب"، والمسار الثالث "باتجاه جنوب شبه الجزيرة العربية"؛ وفق موقع "طقس العرب".