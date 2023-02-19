"الاتصالات والفضاء" تُصدر التقرير الأول لأسماء النطاقات السعودية 2022

ويستعرض التقرير مميزات النطاق السعودي والبحث والابتكار فيه، كما يتطرق إلى البنية التحتية الموثوقة التي توفر أكثر من 150 نسخة من الخوادم الموزعة جغرافيًا، والتي تعد من الأكبر في العالم، إضافة إلى دور الهيئة في تعزيز الشفافية والتنافسية من خلال التنظيمات والإرشادات، وكذلك تمكين سوقها المحلي، والتنسيق والتكامل الدولي لتطوير السوق وتحسين الخدمة والرفع من جودتها.