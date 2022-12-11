"المرئي والمسموع" يشكر إسراء عسيري ويكلّف الدكتور العبداللطيف رئيساً تنفيذياً للهيئة

ويتمتع العبداللطيف؛ الرئيس التنفيذي المكلّف لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بخبرة تقارب 20 عاماً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من خلال قيادة فريق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتطوير مؤشرات التحول الوطني الرقمي وقياس أثرها في مستوى القطاعات، والإشراف على استراتيجية التحول الرقمي في قطاع التعليم.