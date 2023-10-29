"وزير الصحة": متوسط عمر الفرد في السعودية يرتفع إلى "77.6" عامًا

كشف وزيرُ الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الأحد، خلال ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له؛ عن أن المملكة حقّقت العديدَ من المستهدفات الصحية خلال الأعوام الماضية وحتى عام 2023؛ حيث بلغ متوسط عمر الفرد "77.6" عامًا، في حين كان لا يتجاوز "74" عامًا في عام 2016.
وأشار إلى أن وفيات حوادث الطرق انخفضت بواقع "13" من كل "100" ألف شخص بمعدل انخفاض تجاوز "39%"؛ حيث كانت "28" شخصًا لكل "100" ألف نسمة، فيما ارتفع مؤشر تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة "94٪"، مرتفعًا من "81%" قبل أعوام.
ولفت إلى تجاوز المستهدفات في مؤشر نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة من الضغط والسكري، لتنخفض إلى "500" لكل "100" ألف شخص، بعد أن كانت "600" وفاة لكل "100" ألف شخص.