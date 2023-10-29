"وزير الصحة": متوسط عمر الفرد في السعودية يرتفع إلى "77.6" عامًا

كشف وزيرُ الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الأحد، خلال ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له؛ عن أن المملكة حقّقت العديدَ من المستهدفات الصحية خلال الأعوام الماضية وحتى عام 2023؛ حيث بلغ متوسط عمر الفرد "77.6" عامًا، في حين كان لا يتجاوز "74" عامًا في عام 2016.