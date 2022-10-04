وزير الرياضة: فخور بتسمية الرياض مركزاً إقليمياً جديداً للمجلس الأولمبي الآسيوي

عبّر وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته وفخره بقرار المجلس الأولمبي الآسيوي، تسمية الرياض مركزاً إقليمياً جديداً للمجلس.
وقال وزير الرياضة عبر حسابه في تويتر: فخور بمصادقة الجمعية العمومية الـ41 للمجلس الأولمبي الآسيوي، على تسمية الرياض مركزاً إقليمياً جديداً للمجلس الأولمبي الآسيوي
وأضاف بدعم قيادتنا.. والرؤية الملهمة لسمو سيدي ولي العهد.. طموحنا لا حدود له.
وتابع: يسرني أن أرفع خالص التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، ولسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا 2029.
وأردف: بدعمهم السخي.. أصبحت المملكة وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية.