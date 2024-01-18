محطات "الشياخ" والثروة و"زي الإمام".. النجم الغيني "‏Grand P" في ضيافة السعودية

إلا أن التنمر والاستهزاء كانا بمثابة الدافع الذي جعل "Grand P" واحدًا من أشهر النجوم في قارة إفريقيا؛ فقد عرفه الجمهور خلال العرض الذي نظمه "كيرفالا كانتي" في قصر الشعب بكوناكري، ليظهر بعد ذلك في العديد من العروض والفعاليات الشعبية؛ حتى إنه أعلن في وقت سابق اهتمامه بالسياسة بهدف التنافس على المقعد الرئاسي في غينيا.