محطات "الشياخ" والثروة و"زي الإمام".. النجم الغيني "‏Grand P" في ضيافة السعودية

بحالة من السعادة والاحتفاء؛ أعلن الممثل والمطرب الغيني الشهير Grand P عن زيارته إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة رسمية، ونشرGrand P محتوى متكررًا عبّر خلاله عن سعادته بالزيارة التي يقوم بها، في إطار استضافة وزارة الإعلام أبرز الإعلاميين والمؤثرين الغينيين لزيارة محطات متنوعة بالمملكة.
في البداية نشر المؤثر الغيني الشهير، الذي يتابعه أكثر من 8 ملايين شخص على الـ"فيسبوك"، مجموعة من الصور التي جمعته مع السفير السعودي في العاصمة الغينية "كوناكري" فهاد بن عيد الرشيدي، وعلّق عليها بقوله: "الوجهة إلى مكة، شكرًا سعادة سفير المملكة العربية السعودية على الدعوة، اللهم احفظ غينيا واحفظ إفريقيا".
وتبع ذلك نشره مقطع فيديو أثناء مغادرته مطار كوناكري الدولي معلقًا عليه بقوله: "أتوجه إلى المملكة العربية السعودية وإلى مكة المكرمة. شكرًا سعادة السفير على هذه الدعوة الجميلة".
وبعد ساعات، نشر "Grand P" صورًا له أمام زي الإمام عبدالله بن سعود، وهي الصورة التي أثارت إعجاب متابعيه، الذين علقوا عليها بشكل إيجابي وكبير.
ومن المقرر أن يزور وفد الإعلاميين والمؤثرين الغينيين فعاليات موسم الرياض، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء السعودية، والشركة السعودية للأبحاث والنشر، وزيارة الدرعية.
وبعد ذلك ينتقل الفريق الغيني بذات الحفاوة والترحيب والضيافة المميزة إلى مدينة جدة؛ حيث يزورون جامعة الملك عبدالله الاقتصادية "كاوست" وجدة التاريخية، وتُختتم جولتهم في المملكة بالذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.
ولد "Grand P" واسمه الحقيقي موسى سانديانا كابا، في 11 أكتوبر 1990 في سانغويانا في منطقة كانكان في جمهورية غينيا، وقد عانى في طفولته من التهميش والتنمر بسبب ولادته بمرض وراثي نادر يسمى الشياخ، أو الشيخوخة المبكرة، وهو مرض يصاب به ما بين 350 إلى 400 طفل فقط على مستوى العالم.
إلا أن التنمر والاستهزاء كانا بمثابة الدافع الذي جعل "Grand P" واحدًا من أشهر النجوم في قارة إفريقيا؛ فقد عرفه الجمهور خلال العرض الذي نظمه "كيرفالا كانتي" في قصر الشعب بكوناكري، ليظهر بعد ذلك في العديد من العروض والفعاليات الشعبية؛ حتى إنه أعلن في وقت سابق اهتمامه بالسياسة بهدف التنافس على المقعد الرئاسي في غينيا.
أصدر "Grand P" العديد من المقطوعات الموسيقية وألبومًا بعنوان "I Khadi nan na"، تَضَمّن بعض أغانيه الناجحة، كما كانت له بعض المساهمات التمثيلية.
وفي عام 2021، أبرم اتفاقية توزيع مع الشركة الكندية "Éloquence Music Group17"، أما في يوليو 2022، فقد زار الرئيسين "أومارو سيسوكو إمبالو" و"توماس بوني" بصفته سفير الثقافة الغينية.
وفي 9 سبتمبر 2022، أصدر الرئيس "مامادي دومبويا" له جواز سفر دبلوماسي، كما ظهر كعضو في الوفد الغيني بمناسبة عيد استقلال جمهورية مالي إلى جانب الرئيس "مامادي دومبويا".
في أكتوبر 2019، أطلق "Grand P" مؤسسته الإنسانية التي تعنى بمساعدة الأشخاص الصغار والضعفاء، ومن خلالها قدّم العديد من المساعدات إلى دور الأيتام في غينيا والكاميرون ومالي وساحل العاج.
جمع "Grand P" ثروة كبيرة من خلال مسيرته الموسيقية الناجحة، وتشير بعض التقارير إلى أن صافي ثروته وصلت إلى 10 ملايين دولار.
ويشتهر الفنان الغيني بعرض أسلوب حياة فاخر على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه كثيرًا ما ينشر صوره مع سيارات فاخرة تشمل رولز رويس، وبنز، وبي إم دبليو، ولامبورغيني، بالإضافة إلى أنه يمتلك قصرين في غينيا.
عانى "Grand P" من بعض التأثيرات الناتجة عن إصابته بمرض الشيخوخة المبكرة، وتعتبر أهم أعراضها أن هؤلاء المرضى هم أكثر عرضة للمعاناة من خلع الورك، والتهاب المفاصل، وتراكم اللويحات في الشرايين، وإعتام عدسة العين، وأمراض القلب.
وفي أغسطس 2021، اختفى المغني على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم الكشف في بعض التقارير الصحفية عن أنه دخل المستشفى لبعض الوقت بعد تعرضه لكسر في الورك؛ حيث تعرض للإصابة عندما كان يؤدي إحدى الرقصات، إلا أنه عاد في وقت لاحق إلى الظهور دون الحديث عن الأمر.