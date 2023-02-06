"زين السعودية" توقع اتفاقية مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية لإنزال الكابل البحري للإنترنت J2M بمدينة "الملك عبدالله الاقتصادية"

وأوضح أن نظام الكابلات البحرية (J2M) سيتخطى حدود المملكة إلى المنطقة ومنها إلى العالم، بما يجعل من "زين" ممكناً رئيساً في عملية بناء قطاع متطور للاتصالات والإنترنت على مستوى العالم، مدعوماً بأحدث التقنيات وأعلى درجات الابتكار بالارتكاز على بنية تحتية عصرية. وأكد أن هذا الاستثمار النوعي سيعزز من قدرات "زين" التعددية على مستوى بنيتها التحتية العابرة للحدود، وسيلبي متطلبات الاتصال الخاصة بها بأكثر قدرات الاتصال كفاءة وسرعة.