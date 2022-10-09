أمانة العاصمة المقدّسة تخدم 32625 شخصاً عبر إدارة تجربة العميل

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة تقريرها الشهري للفترة من 1 /2/ 1444هـ، حتى 30 /2/ 1444هـ لأعمال الإدارة العامة لتجربة العميل.
وبلغ عدد العمال الذين تمّت خدمتهم في جميع الإدارات 32625 عميلاً.
ووفق التقرير تلقت إدارة البلاغات والعمليات 15455 بلاغاً، فيما خدمت إدارة العناية بالعملاء 4741 عميلاً، واستقبل الـCall Center ، 969 مكالمة وحساب تويتر 28 رسالة، فيما تم استقبال 5026 عميلاً بشكل مباشر.
وبلغت الجولات على أقسام خدمة العملاء التي نفّذتها الإدارة 75 جولة، وخدمت مبادرة "تسهلت" 4457 عميلاً، ومبادرة "مستمرون" 937 عميلاً، ومبادرة "مواساة" 44 عميلاً.