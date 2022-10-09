أمانة العاصمة المقدّسة تخدم 32625 شخصاً عبر إدارة تجربة العميل

ووفق التقرير تلقت إدارة البلاغات والعمليات 15455 بلاغاً، فيما خدمت إدارة العناية بالعملاء 4741 عميلاً، واستقبل الـCall Center ، 969 مكالمة وحساب تويتر 28 رسالة، فيما تم استقبال 5026 عميلاً بشكل مباشر.