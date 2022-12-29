الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة لاحتمالية استمرار هطول أمطار على معظم المناطق

وبيّنت المديرية أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل: (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه، رنية)، وأجزاء من المدنية المنورة تشمل: (المهد، وادي الفرع)، وأجزاء من الرياض تشمل: (الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر، ليلى)، وأجزاء من مناطق الباحة وعسير والقصيم.