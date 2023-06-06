"البديوي": "اليوم الخليجي" دلالة على الاهتمام الكبير لقادة دول التعاون بالشباب

وقال البديوي: "يأتي هذا اليوم لإبراز الجهود من جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في دول المجلس وفي مقدمتها وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس؛ للاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتذليل كل العقبات وتسخير كل الإمكانات لخدمة فئة الشباب، وتسويق وتعزيز الوعي بمفهوم تمكين الشباب، وكذلك إبراز المبادرات والمحفزات والأنماط الحديثة وبرامج الدعم الحكومي للشركات المتوسطة والصغيرة والتعليم والتدريب، وإبراز العمل التطوعي وأهميته لدى الشباب، من خلال تنظيم الأنشطة والبرامج لدعم الشباب، والتركيز على قضايا الشباب، لاستثمار طاقات الشباب الإيجابية في إطار تمكين مجتمعي فعال ومستمر، ومعرفة الإمكانيات المتوفرة لديهم بوصفهم شركاءً في المجتمع، والسعي لإيجاد الحلول اللازمة والمتاحة لتوفير الدعم لهم، وهو قادر على قيادة العمل والمشاركة الفعالة؛ كونهم عماد الحاضر وقادة المستقبل تحت قياداتنا الحكيمة".