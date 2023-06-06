"البديوي": "اليوم الخليجي" دلالة على الاهتمام الكبير لقادة دول التعاون بالشباب

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن يوم الشباب الخليجي في نسخته الثانية؛ جاء تحقيقًا لتوجهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- ولاهتمامهم بشباب دول المجلس، وسبل رعايتهم وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، ولا تخلو لقاءاتهم من التأكيد على ضرورة الاستثمار في هذه الفئة الغالية؛ كونها تعتبر الثروة البشرية الوطنية لدول مجلس التعاون، وعلى أهمية تمكينهم بشكل أكبر في التنمية، والاستفادة من إبداعاتهم وخلق الفرص المناسبة لهم لتأهيلهم لتحقيق طموحات وتطلعات دول المجلس في التنمية المستدامة؛ إيمانًا منهم -حفظهم الله- بأن الشباب يمثلون في دول المجلس النسبة الأكبر في نسيجها وتكوينها.
جاء ذلك احتفالًا بيوم الشباب الخليجي في دول مجلس التعاون، بالنسخة الثانية، والذي يصادف الـ6 من شهر يونيو من كل عام؛ لإبراز الجهود المبذولة لهذه الفئة التي تمثل نسبة كبيرة من المجتمع.
وقال البديوي: "يأتي هذا اليوم لإبراز الجهود من جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في دول المجلس وفي مقدمتها وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس؛ للاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتذليل كل العقبات وتسخير كل الإمكانات لخدمة فئة الشباب، وتسويق وتعزيز الوعي بمفهوم تمكين الشباب، وكذلك إبراز المبادرات والمحفزات والأنماط الحديثة وبرامج الدعم الحكومي للشركات المتوسطة والصغيرة والتعليم والتدريب، وإبراز العمل التطوعي وأهميته لدى الشباب، من خلال تنظيم الأنشطة والبرامج لدعم الشباب، والتركيز على قضايا الشباب، لاستثمار طاقات الشباب الإيجابية في إطار تمكين مجتمعي فعال ومستمر، ومعرفة الإمكانيات المتوفرة لديهم بوصفهم شركاءً في المجتمع، والسعي لإيجاد الحلول اللازمة والمتاحة لتوفير الدعم لهم، وهو قادر على قيادة العمل والمشاركة الفعالة؛ كونهم عماد الحاضر وقادة المستقبل تحت قياداتنا الحكيمة".
وأضاف: "دورنا لا يقتصر على تحفيز الشباب وتذليل العقبات أمامهم فحسب؛ وإنما أيضًا أن نحتفل بنجاحاتهم؛ فالاحتفال بنجاح وتجارب هؤلاء الشباب والشابات من أكبر الحوافز التي تدفع شبابنا وشاباتنا نحو تسطير المزيد من النجاحات، كما أن أي نجاح يتحقق في أي دولة من دول خليجنا المبارك؛ يُعَد نجاحًا لكل دول مجلس التعاون؛ فخليجنا واحد، وشبابنا واحد، ورؤيتنا واحدة، ومستقبلنا واحد وواعد بإذن الله".
وقدّم الأمين العام الشكر لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، على حرصهم لتحقيق التوجيهات الصادرة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والسعي؛ لتذليل كل العقبات وتسخير كل الإمكانات لخدمة فئة الشباب؛ معربًا عن خالص شكره للجهود المخلصة التي يقوم بها المسؤولون في وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون وتعاونهم الدائم فيما يخدم الشباب والشابات، ويعزز الشراكة والتنسيق والتكامل نحو تحقيق الأهداف المنشودة والمرجوة، وإعداد وتنفيذ استراتيجية وبرامج خليجية مشتركة للشباب الخليجي.