"العدل": عقد 80 ألف جلسة قضائية عن بُعد خلال 7 أيام

وتتضمن خدمة التقاضي الإلكتروني جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيًا؛ كتبادل المذكرات، وتقديم المستندات والمحررات، وعقد جلسة الترافع عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم، واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.