اليوم الوطني والعهد السعودي.. تقنيات حديثة أسهمت في نقلة نوعية بمنظومة الحج والعمرة هنا تفاصيلها

كما تتضمّن بطاقة الحج الذكية وهي بطاقة تعريفية لكل حاج، كل المعلومات المتعلقة بالحجاج، مما يساعد في إرشادهم إلى سكنهم بالمشاعر وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والحالة الصحية لهم، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي.