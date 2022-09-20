اليوم الوطني والعهد السعودي.. تقنيات حديثة أسهمت في نقلة نوعية بمنظومة الحج والعمرة هنا تفاصيلها

سخّرت حكومة المملكة كافة إمكانياتها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وبالتزامن مع اليوم الوطني 92، شهدت منظومة الحج والعمرة في السعودية نقلة نوعية.
وتم تطبيق التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة الحجاج والمعتمرين؛ بهدف تسهيل الإجراءات، وتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات الإلكترونية، تحقيقًا لتجربة إيمانية وتاريخية ثرية للمعتمرين والحجاج، مما أسهم في نجاح مواسم الحج عامًا تلو الآخر دون حوادث أو أمراض وبائية ولله الحمد، وكان بمثابة نقلة نوعية لتسهيل تأدية الحجاج لنسكهم بطمأنينة ويُسر.
وشملت التقنيات الحديثة المطبقة في الحج استخدام التقنية المتطورة والذكاء الاصطناعي لمتابعة ومراقبة حركة تفويج الحشود باستخدام التقنيات الحديثة مثل كاميرات المراقبة الحرارية، وتطبيقات الهواتف الذكية وباستخدام لوحة قياس الأداء ومنصة الحج الذكية، مما يسهل تحركاتهم وتفويجهم منذ دخولهم للمملكة حتى عودتهم إلى بلادهم.
كما يُسهم تطبيق "اعتمرنا" في تسجيل الحجاج من داخل المملكة وخارجها لإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة من خلال تحديد الأيام والأوقات في الحرمين الشريفين.
فيما ساعدت المنصات الرقمية للتسجيل الإلكتروني للحجاج والمعتمرين في خفض الأسعار بأكثر من 30%، وكذلك تحقيق العدالة، والدفع الإلكتروني، واختيار الباقات والخدمات وفق رغباتهم وتطلعاتهم، وذلك قبل قدومهم إلى المملكة.
كما تتضمّن بطاقة الحج الذكية وهي بطاقة تعريفية لكل حاج، كل المعلومات المتعلقة بالحجاج، مما يساعد في إرشادهم إلى سكنهم بالمشاعر وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والحالة الصحية لهم، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي.
فيما يتيح سوار الحاج الذكي خدمات عدة؛ تشمل توفير كامل المعلومات حول الحاج، والحالة الصحية (محصّن، محصّن جرعة أولى، محصّن متعافٍ)، كما يتيح متابعة ورصد بيانات الحالة الصحية المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب، وخدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة، مما يسهم في سرعة الوصول إلى موقع الحاج ومساعدته.