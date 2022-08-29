تقنيات حديثة.. "الجاسر" في "سدير للصناعة" يتفقّد تطوّر الخدمات اللوجستية

يُذكر أنه جرى خلال الأشهر الماضية إطلاق خمس مناطق لوجستية متكاملة باستثمارات متنوعة من قِبل القطاع الخاص العالمي والمحلي، وأثمرت الإصلاحات التي انتهجتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية نحو تحسين بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص في قطاع الخدمات اللوجستية، عن ارتفاع أعداد السجلات التجارية القائمة لنشاط الخدمات اللوجستية، كما تعمل الوزارة حالياً على رفع كفاءة القطاع اللوجستي بالمملكة وتوسيع خدماته؛ تنفيذًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية لدعم التنوع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.