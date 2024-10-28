في ورشة متخصصة.. "الالتزام البيئي" يراقب استدامة 22 ألف موقع للمياه السطحية والجوفية

وخلال الورشة، تم استعراض معلومات 22 ألف موقع متمثلة في البيانات المستدامة من شركاء المركز والتي تتعلق بالأحواض المائية الرئيسية والفرعية في المملكة، مثل، "وسيع، بياض، ساق، منجور، أم رضمة، وأجيد، وخزان الخف"، والذي يعد الأكبر بمساحة تبلغ أكثر من 9 آلاف كيلومتر مربع.