بتبرعه بكليته.. أُخوَّة وشهامة "حاكم اليامي" تُنهيان معاناة شقيقه من الفشل الكلوي

ضرب الشاب حاكم بن منصور اليامي (18 عامًا) أروع الأمثلة في الأخوة والتضحية بعد أن تبرَّع بإحدى كليتيه، مُنهيًا بذلك معاناة شقيقه الأصغر صالح بن منصور اليامي (8 سنوات) ،الذي عانى منذ طفولته مرض السكري ومضاعفاته بإصابته بالفشل الكلوي؛ إذ كان يخضع لجلسات الغسيل ومعاناتها التي دامت أكثر من سنة ونصف السنة.