بتبرعه بكليته.. أُخوَّة وشهامة "حاكم اليامي" تُنهيان معاناة شقيقه من الفشل الكلوي

بتبرعه بكليته.. أُخوَّة وشهامة "حاكم اليامي" تُنهيان معاناة شقيقه من الفشل الكلوي
ضرب الشاب حاكم بن منصور اليامي (18 عامًا) أروع الأمثلة في الأخوة والتضحية بعد أن تبرَّع بإحدى كليتيه، مُنهيًا بذلك معاناة شقيقه الأصغر صالح بن منصور اليامي (8 سنوات) ،الذي عانى منذ طفولته مرض السكري ومضاعفاته بإصابته بالفشل الكلوي؛ إذ كان يخضع لجلسات الغسيل ومعاناتها التي دامت أكثر من سنة ونصف السنة.
وتفصيلاً، لازمت المعاناة الصحية الطفل صالح طيلة خمس سنوات بعد إصابته بمرض السكري ومضاعفاته، التي أدت إلى إصابته بالفشل الكلوي؛ إذ كان يقوم بالغسيل كل يوم أو يومين؛ ما اضطر والده للسفر من نجران، والسكن في الرياض، وتحمُّل عناء السفر للعلاج.
وإزاء هذه المعاناة بادر حاكم بالتبرع لشقيقه الأصغر؛ حتى لا يعيش طوال عمره متنقلاً بين أجهزة الغسيل ومراجعة المستشفيات.
وقد أُجريت العملية التي تكللت بالنجاح صباح أمس الأحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. ويتمتع المتبرع بكليته "حاكم" بمعنويات عالية بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الأخوَّة والنخوة وصلة الرحم وبر الوالدين.