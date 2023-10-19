ديوان المظالم: إنجاز 81% من الدعاوى المقيدة خلال الربع الأول للعام الحالي

جاء ذلك خلال التقرير الربع سنوي الأول للعام الهجري الحالي الذي يعدّه مركز دعم القرار بديوان المظالم عن أعمال المحاكم الإدارية في المملكة كافة، كما ذكر التقرير أن عدد زوار منصة مُعين الرقمية خلال ذات الربع قد بلغ 851.321 زائرًا، فيما تجاوز عدد الصفحات المشاهدة في المنصة 8 ملايين صفحة.