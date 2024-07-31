وزيران فلسطينيان يعربان عن شكرهما للمملكة على المساعدات المقدمة إلى غزة

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، وزير الدولة لشؤون الإغاثة بدولة فلسطين الدكتور باسل عبدالرحمن ناصر، ووزير التنمية الاجتماعية الدكتورة سماح أبوعون حمد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا.