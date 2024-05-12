44 ْمئوية.. "الأرصاد": "مزدلفة" تسجّل أعلى درجة حرارة اليوم و"السودة" الأدنى

استعرض المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الأحد.
وبحسب "الأرصاد"، لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين تكون متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.
وأوضح المركز أن مزدلفة سجّلت أعلى درجة حرارة 44 ْمئوية، فيما سجّلت السودة أقل حرارة 16 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في عرفات 43 ْمئوية، ومكة المكرّمة وحفر الباطن ومِنى والتنهات والدهناء والصمان 42 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة وأبها في أدنى القائمة بـ 16 درجة، تليهما القريات وطريف 19 ْمئوية.
وأوضح أن السودة سجّلت أعلى نسبة رطوبة 90%.