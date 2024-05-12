44 ْمئوية.. "الأرصاد": "مزدلفة" تسجّل أعلى درجة حرارة اليوم و"السودة" الأدنى

وبحسب "الأرصاد"، لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين تكون متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.