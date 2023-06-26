المؤتمر الصحفي اليومي للحج يستضيف متحدثي "الداخلية" و"الصحة" ووزارة الحج

وسيتم نقل المؤتمر الصحفي مباشرة عبر القنوات التلفزيونية المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام، إضافة إلى منصات وزارة الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي، والمركز الإعلامي الافتراضي VPC على الرابط التالي: https://vpc.media.gov.sa/Home/Index.