في دور ربع نهائي كأس الملك.. الاتحاد ضيف "ثقيل" على الفيحاء

تنطلق منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2023 ،اليوم الاثنين، بلقاء وحيد يجمع الاتحاد ونظيره الفيحاء، وذلك عند الساعة 5:30 عصرًا، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
الاتحاد يخوض اللقاء منتشيًا بالفوز على منافس شرس "دوريًا" وهو النصر، بل وانتزع الصدارة منه، وعلى ذكرى تحقيق السوبر عبر بوابة مستضيفه أيضًا.
في المقابل يأمل الفيحاء تجاوز كبوة الشباب "دوريًا" والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وبلوغ نصف النهائي الأغلى.
وتأهل الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك بعد فوزه في دور الـ16 على الشباب بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، أما الفيحاء فنجح في التأهل على حساب الخليج 3-1.