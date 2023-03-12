في دور ربع نهائي كأس الملك.. الاتحاد ضيف "ثقيل" على الفيحاء

تنطلق منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2023 ،اليوم الاثنين، بلقاء وحيد يجمع الاتحاد ونظيره الفيحاء، وذلك عند الساعة 5:30 عصرًا، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.