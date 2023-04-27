بين 39 و12 مئوية.. تعرَّف على أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 39 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 12 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 39 درجة، وجازان وشرورة 37 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة ووادي الدواسر والقنفذة 36 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، تليها القريات 13 درجة، وأبها 14 درجة مئوية.
وسجّلت حائل وبيشة أعلى رطوبة بنسبة 90%.