"العساكر": القرآن يحمي العقول من الأفكار الهدامة وجهود المملكة مستمرة لخدمة كتاب الله

وِأشاد الدكتور عبدالمجيد العساكر، في ختام تصريحه، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بأمانة المسابقة في تنظيم المسابقة الدولية التي تحمل اسم مؤسّس هذه البلاد المباركة، التي تحتفل الآن المملكة في عامها الثاني والتسعين من توحيدها على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- رافعاً شكره للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته الدؤوبة وإشرافه المباشر من أجل إخراج المسابقة، وفق تطلعات ورؤى القيادة الحكيمة -أيدها الله-.