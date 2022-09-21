"العساكر": القرآن يحمي العقول من الأفكار الهدامة وجهود المملكة مستمرة لخدمة كتاب الله

أكّد المستشار بالأمن الفكري الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، أن حفظ القرآن الكريم وتلاوته يحميان العقول من الأفكار الهدامة للشباب، فكتاب الله الكريم آياته واضحة المعاني تربي المسلم على الوسطية والاعتدال، مشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم المسابقة الدولية الـ 42 التي هي امتدادٌ لدعم ورعاية المملكة لكتاب الله الكريم وأهله الكرام.
وقال المستشار العساكر، في تصريح خاص لـ"سبق"، بمناسبة إقامة الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الثانية والأربعين، المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرّمة، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- تقوم بجهود مباركة ودعم سخي متواصل للقرآن الكريم طباعة ونشراً وتعليماً من خلال إقامة المسابقات القرآنية على المستويين المحلي والدولي، وهو وسام شرف تشرّفت به هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها.
وأضاف العساكر، أن القرآن الكريم سياجٌ وحصنٌ قوي للشباب من التطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن حافظ القرآن يتميّز بميزات ويختص بخصائصـ كونه قد انتسب لأهل القرآن، فحاز من الشرف أعلاه ومن الخير أوفره.
ولفت، إلى أن حملة القرآن يتميّزون بالاعتدال والوسطية التي جاء بها القرآن الكريم، باعتباره أساس الاعتدال والتوسط وحماية الفكر، مؤكداً أن أغلب الذين انتموا للجماعات التكفيرية هم من أبعد الناس عن القرآن الكريم حفظاً وفهماً وتدبراً.
وِأشاد الدكتور عبدالمجيد العساكر، في ختام تصريحه، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بأمانة المسابقة في تنظيم المسابقة الدولية التي تحمل اسم مؤسّس هذه البلاد المباركة، التي تحتفل الآن المملكة في عامها الثاني والتسعين من توحيدها على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- رافعاً شكره للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته الدؤوبة وإشرافه المباشر من أجل إخراج المسابقة، وفق تطلعات ورؤى القيادة الحكيمة -أيدها الله-.