الحدث الأول من نوعه سيشمل حفل تقديم الجوائز تقديراً للإنجازات المبتكرة من قبل الرواد الرقميين عبر فئات متعددة

وتعليقا على ذلك، قال كريس فاونتن، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمؤتمر ميتافيرس ديسكفري وحفل جوائز ميتافيرس الدولية، "يتيح عالم الميتافيرس فرصاً وإمكانات غير محدودة، وفي الوقت الذي يتزايد فيه عدد المؤسّسات والمنظّمات التي بدأت رحلتها الخاصة في هذا العالم، يتم وضع العديد من المعايير الجديدة الخاصّة بالتميّز، ولذلك فإننا نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للاحتفاء بالمتميزين على مستوى العالم وتكريمهم خلال فعاليات النسخة الافتتاحية من حفل جوائز ميتافيرس الدولية في الرياض".