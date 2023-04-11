الحدث الأول من نوعه سيشمل حفل تقديم الجوائز تقديراً للإنجازات المبتكرة من قبل الرواد الرقميين عبر فئات متعددة

أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر "ميتافيرس ديسكفري" عن اختيار مجلس ميتافيرس العالمي شريكاً استراتيجياً للنسخة الأولى من الحدث الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض في الثامن من يونيو المقبل بفندق "كراون بلازا آر دي سي". ويعتبر المؤتمر تجمعاً فريداً يتيح للمشاركين التعرّف على الفرص الهائلة التي يوفّرها عالم الميتافيرس، كما سيسلّط الضوء على المساهمات المبتكرة للمنظّمات من مختلف أنحاء العالم لتطوير الميتافيرس، وذلك خلال النسخة الافتتاحية من حفل جوائز ميتافيرس الدولية.
وتعليقا على ذلك، قال كريس فاونتن، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمؤتمر ميتافيرس ديسكفري وحفل جوائز ميتافيرس الدولية، "يتيح عالم الميتافيرس فرصاً وإمكانات غير محدودة، وفي الوقت الذي يتزايد فيه عدد المؤسّسات والمنظّمات التي بدأت رحلتها الخاصة في هذا العالم، يتم وضع العديد من المعايير الجديدة الخاصّة بالتميّز، ولذلك فإننا نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للاحتفاء بالمتميزين على مستوى العالم وتكريمهم خلال فعاليات النسخة الافتتاحية من حفل جوائز ميتافيرس الدولية في الرياض".
وسيقام مؤتمر ميتافيرس ديسكفري وحفل جوائز ميتافيرس الدولية بالتعاون مع مجلس ميتافيرس العالمي، الذي يسعى لتعزيز التعاون لإنشاء عالم ميتافيرس لامركزي يتيح فرصاً عادلة وشاملة للجميع، وذلك لتوسيع فرص الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية والاجتماعية المذهلة.
من جانبها، قالت الدكتورة جين توماسون، رئيسة مجلس ميتافيرس العالمي وجوائز ميتافيرس الدولية، "يسعدنا في المجلس أن نجتمع هنا في الرياض لنحتفي بأفضل تجربة في عالم الميتافيرس، وذلك من خلال حفل جوائز ميتافيرس الدولية. إننا نتطلع لعقد اجتماع لمجموعة عمل اللجنة التنفيذية لمجلس ميتافيرس العالمي في العاصمة السعودية، وبخاصة وأن المملكة تعد الخيار الأفضل لتنظيم المؤتمر والحفل، نظراً لأنها من أوائل الدول التي تبنت عالم الميتافيرس في العديد من القطاعات."
وتهتم جوائز ميتافيرس الدولية بعرض الإنجازات الرائدة للمؤسسات عبر فئات متعدّدة تشمل القطاع المالي، والمدن الذكية، والسياحة والترفيه، والرعاية الصحيّة، والتجزئة، والقطاع الحكومي، كما سيتم تقديم جائزة فردية لتكريم "أفضل رائد عالمي في ميتافيرس لهذا العام".
وستقوم لجنة مرموقة تضم مجموعة من خبراء الميتافيرس بتقييم المشاركات المقدمة من جميع أنحاء العالم على جوائز ميتافيرس الدولية، وترشيح قائمة مختصرة من الفائزين المحتملين المقرر الكشف عن أسمائهم قبل الحدث المرتقب. وجاء اختيار الرياض من قبل اللجنة المنظمة لاستضافة النسخة الأولى من حفل الجوائز تتويجا لدور المملكة الرائد في إطلاق الإمكانات الهائلة لعالم الميتافيرس.
جدير بالذكر أن المساهمة المحتملة لعالم الميتافيرس في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تصل إلى حوالي 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة "استراتيجي آند ميدل إيست" التابعة لشبكة بي دبليو سي (PwC)، حيث أشار التقرير إلى أن 7.6 مليار دولار من هذه المساهمة ستكون في المملكة العربية السعودية، فيما تقدر مساهمة الإمارات العربية المتحدة بنحو 3.3 مليارات دولار.
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