قوافل حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا يغادرون مكة بعد أداء النسك

وأوضح العضو المنتدب لشركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا زهير محمد خطاب شاكر، أن عملية مغادرة الحجاج إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهم، أو إلى جدة للمغادرة إلى أوطانهم تتم وفقاً للإجراءات المعتمدة، ولما خُطط لها، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالمسجد الحرام، والعمل على توفير حافلات حديثة ومجهزة بالخدمات كافة من شركات نقل الحجاج المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات، قبل مغادرة الحجاج بوقت كافٍ.