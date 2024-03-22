محملةً بموادّ طبية وغذائية.. وصول الطائرة السعودية الـ"42" لإغاثة غزة للعريش

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرةُ الإغاثية السعودية الـ"42"، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها موادَّ طبية وغذائية وإيوائية؛ تمهيدًا لنقلها إلى المتضرّرين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.