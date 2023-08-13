شاهد من كوريا.. "نظارة الواقع الافتراضي" تُعرف رواد "الكشفي العالمي" بالمملكة

وأوضحت القائدة الكشفية المشرفة على المبادرة مشاعل محمد العبدالعالي، أن التجربة أثرت وأبرزت العديد من الثقافات السعودية في العديد من المجالات، ومن أهمها الفنون التقليدية، مصحوبة بالمؤثرات السمعية والبصرية ومنها الموسيقى والفنون التقليدية التي تملأ المكان الافتراضي إثارة وحيوية .