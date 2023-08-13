شاهد من كوريا.. "نظارة الواقع الافتراضي" تُعرف رواد "الكشفي العالمي" بالمملكة

أسهم الوفد الكشفي السعودي المشارك في المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين الذي اختتم أعماله أمس في كوريا الجنوبية، في التعريف بالجوانب الحديثة والتقليدية في المملكة، وتسليط الضوء على المعالم السياحية البارزة والعجائب الطبيعية، والتنوع الثقافي فيها من خلال تقنية نظارة الواقع الافتراضي.
وأوضحت القائدة الكشفية المشرفة على المبادرة مشاعل محمد العبدالعالي، أن التجربة أثرت وأبرزت العديد من الثقافات السعودية في العديد من المجالات، ومن أهمها الفنون التقليدية، مصحوبة بالمؤثرات السمعية والبصرية ومنها الموسيقى والفنون التقليدية التي تملأ المكان الافتراضي إثارة وحيوية .
وأشارت إلى أن التجربة الافتراضية شملت لعبة الواقع الافتراضي التي جعلت المشاركين بالمخيم يشعرون وكأنهم من خلال تلك التقنية يعيشون أو يتجولون داخل المملكة، خاصة وأن اللعبة تضمنت التعريف بالمملكة، واستكشاف الطبيعة الخلابة للمملكة، من خلال فيديوهات ومعرض صور تعرض العجائب الطبيعية للمملكة، مثل الصحراء والجبال والشواطئ الرملية البيضاء وجمال المناظر الطبيعية وتنوعها، والحياة الفطرية بمختلف المؤثرات.
وقالت "العبدالعالي": "إن المشاركين أبدوا إعجابهم بتلك التجربة، وكان أكثر ما يشدهم الحرف التقليدية، والفنون المحلية المختلفة التي تعكس ثراء التراث الثقافي للمملكة، إضافة إلى مشاريع التنمية والتطور المتسارع الذي تشهده بلادنا في مختلف المجالات".