جراحة نوعية ناجحة بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم لاستئصالٍ جزئيٍّ لكلية مسنة أصيبت بتسمم الدم

وأوضح الدكتور عادل الطويرقي استشاري جراحة المسالك البولية الحاصل على الزمالة الكندية، أن المريضة وصلت للمستشفى تشتكي من آلام شديدة بالرغم من زيارتها لعدة مستشفيات أكثر من 6 مرات على مدار العام.. وبمراجعة تاريخها المرضى وعمل الفحوصات والأشعة المقطعية اللازمة، اتضح أن حجم الكلية اليسرى يفوق المعدل الطبيعي، إذ إن وزن الكلية الطبيعي يتراوح بين 150- 250 غرامًا وطولها من 9- 13 سم وعرضها من 3- 5 سم؛ مشيرًا إلى أن كبر حجم الكلية والتكيسات التي أصابتها شكّل ضغطًا كبيرًا على الأمعاء نظرًا لتمددها داخل التجويف البطني.