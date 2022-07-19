"إنفاذ" يشرف على 20 مزادًا عقاريًّا في مختلف المناطق

ويشرف "إنفاذ" على مزاد أصالة الدوادمي الذي يعرض 8 عقارات بمحافظة الدوادمي، ومزاد جوهرة الخرج والأفلاج الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات بمحافظتي الخرج والأفلاج، ومزاد الشراع الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمدينة جدة، ومزاد جدة ماس الإلكتروني الذي يعرض 14 عقارًا، ومزاد ألفا القصيم الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات، ومزاد تبوك الإلكتروني الذي يعرض 9 عقارات، ومزادات الشرقية الإلكترونية التي تعرض 4 عقارات متنوعة بالمنطقة الشرقية، ومزاد جواهر الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا في كل من منطقة عسير ونجران وجازان ومكة، ومزاد الدرة الحضوري الذي يعرض 23 عقارًا بمدينة جدة، ومزاد نور الشرقية الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد معالي المدينة المنورة الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بالمدينة المنورة، ومزاد درة الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 9 عقارات بمنطقتي عسير وجازان، وآخر مزادات شهر يوليو مزاد واحة الملقا المميز الذي يعرض 11 عقارًا بمدينة الرياض.