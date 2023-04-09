فيصل بن فرحان يبحث علاقات الشراكة مع وزير الخارجية الثاني في بروناي دار السلام

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة، اليوم، داتو أيروان بن بهين يوسف وزير الخارجية الثاني في سلطنة بروناي دار السلام.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق الثنائي تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع وزير المالية والاقتصاد الثاني في سلطنة بروناي دار السلام محمد أمين ليو عبدالله، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.