من بالي إلى نيودلهي.. عامٌ من الإنجازات السعودية المبهرة

ولأن إنجازات الرؤية خلال العام الماضي كثيرة ومتعدّدة، وتتسم بالشمولية، فمن الصعب اختصارها مجتمعة، لكن يمكن الإشارة إلى أبرزها، وهو ما كشف عنه التقرير السنوي للرؤية، الذي يرصد نجاحات الإستراتيجية في عام 2022، حيث كشف عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 17% في 2017 إلى 36% في 2022، مع تقديم ضمانات مالية من برنامج "كفالة" بقيمة 71.3 مليار ريال.