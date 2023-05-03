البحرين تدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها بشدة لاقتحام مجموعات مسلحة لمبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان، والاستيلاء على بعض ممتلكاتها وتخريب أجهزتها وأنظمتها التقنية؛ لكونه انتهاكًا خطيرًا للمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على حرمة البعثات الدبلوماسية.
وعبّرت وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لتأمين بعثاتها الدبلوماسية.
وثمّنت في الوقت ذاته بالجهود السعودية الحكيمة ومبادراتها الإنسانية لإجلاء رعايا العديد من الدول الشقيقة والصديقة، ومساعيها الحميدة بالتواصل مع الأطراف كافة، والتنسيق مع المنظمات والشركاء الدوليين لحل الأزمة السودانية، والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض.