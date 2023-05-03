البحرين تدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها بشدة لاقتحام مجموعات مسلحة لمبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان، والاستيلاء على بعض ممتلكاتها وتخريب أجهزتها وأنظمتها التقنية؛ لكونه انتهاكًا خطيرًا للمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على حرمة البعثات الدبلوماسية.