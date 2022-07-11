"زاد ومعايدة وإطلالة".. شاهد مسيرة "الهجيني" وألوانها ببادية تبوك

للعيد في بادية تبوك إطلالته الخاصة، وتقاليده التي تُعد جزءًا من ذاكرة المنطقة، وزادًا للأجيال الناشئة جيلًا بعد جيل؛ حيث يبدأ "الهجانة" في أيام العيد بمسيرة معتادة فوق ظهور الهجن بمعايدة سكان البادية على شكل جماعات وهم يرددون ألوان "الهجيني"، في مظاهر تثري لمة العيد بالذكريات الجميلة التي كانوا يعيشونها قديمًا بطابعها الخاص.