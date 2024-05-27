خلال أسبوع.. "المرور" تضبط 1180 مخالفة للدراجات الآلية بمناطق المملكة

وأضافت، أن نتائج الحملة في باقي الإدارات، جاءت كالتالي: العاصمة المقدّسة 41 مخالفة، الشرقية 20، منطقة عسير 6 مخالفات، وتبوك 7، وحائل 19، والقصيم 16 مخالفة، ونجران 24، والحدود الشمالية 10 مخالفات، والجوف 7 مخالفات، والطائف 17 مخالفة، والقريات 4 مخالفات.