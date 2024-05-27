خلال أسبوع.. "المرور" تضبط 1180 مخالفة للدراجات الآلية بمناطق المملكة

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 1180 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة ضمن حملاتها الميدانية في جميع إدارات المرور خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 حتى السبت 25 مايو 2024م.
وجاءت محافظة جدة في المقدمة، بإجمالي 700 مخالفة، ثم الرياض بواقع 157 مخالفة، والمدينة المنوّرة 116، وجازان 39 مخالفة.
وأضافت، أن نتائج الحملة في باقي الإدارات، جاءت كالتالي: العاصمة المقدّسة 41 مخالفة، الشرقية 20، منطقة عسير 6 مخالفات، وتبوك 7، وحائل 19، والقصيم 16 مخالفة، ونجران 24، والحدود الشمالية 10 مخالفات، والجوف 7 مخالفات، والطائف 17 مخالفة، والقريات 4 مخالفات.
وأهابت الإدارة بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.