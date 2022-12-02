مختص: فصل الشتاء سيكون أدفأ.. والهاطل المطري سيكون أعلى على هذه المناطق

كشف عقيل العقيل، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عن احتمالات لبعض الحالات التي يكون فيها معدل الهطول للأمطار خلال فصل الشتاء أعلى، وتكون غزيرة، وفي بعضها "متطرفة".. موضحًا في هذا الشأن أنه لا يمكن التنبؤ بوقوع مثل هذه الحالات الجوية بالتنبؤات الجوية طويلة المدى، وإنما القصيرة، وعبر متابعة آنية من "الأرصاد".
وتفصيلاً، أوضح العقيل لقناة الإخبارية أن فصل الشتاء لهذا العام سيكون -بإذن الله- أدفأ من الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على مناطق الرياض ومكة المكرمة والجوف خلال فصل الشتاء.
وأضاف: يبدأ فصل الشتاء عند علماء الأرصاد في الأول من ديسمبر لعام 2022. وبحسب تقرير معدلات هطول الأمطار في السنوات الماضية، وحسب خرائط تنبؤات طبقات الجو العليا، وحسب خرائط تنبؤات الطقس، فإن فصل الشتاء لهذا العام سيكون -بإذن الله- أدفأ من الأعوام السابقة، وخصوصا في شهر ديسمبر؛ إذ من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من السنوات السابقة بمقدار درجة ونصف الدرجة على بعض أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة وتبوك وسواحل منطقة مكة المكرمة.
وفيما يتعلق بتوقعات هطول الأمطار قال العقيل: يُتوقع -بإذن الله- أن يكون هطول الأمطار أعلى من المعدل على مناطق الرياض ومكة المكرمة والجوف خلال فصل الشتاء. مشيرًا إلى وجود احتمالات لبعض الحالات التي يكون فيها معدل الهطول أعلى، وتكون غزيرة ومتطرفة. موضحًا أنه لا يمكن التنبؤ بمثل هذه الحالات الجوية إلا بمتابعة آنية من مركز الأرصاد.
واختتم العقيل بقوله: مع العلم والاحتياط، هناك احتمالات لوجود بعض الحالات التي يكون فيها معدل الهطول للأمطار أعلى، وتكون غزيرة، وتسمى بعض الحالات منها "متطرفة". وإن هذه الحالات الجوية لا يُتنبأ بها التنبؤات الجوية طويلة المدى، إنما تكون قصيرة، وعبر متابعة آنية من المركز الوطني للأرصاد.