مختص: فصل الشتاء سيكون أدفأ.. والهاطل المطري سيكون أعلى على هذه المناطق

كشف عقيل العقيل، ‏محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عن احتمالات لبعض الحالات التي يكون فيها معدل الهطول للأمطار خلال فصل الشتاء أعلى، وتكون غزيرة، وفي بعضها "متطرفة".. موضحًا في هذا الشأن أنه لا يمكن التنبؤ بوقوع مثل هذه الحالات الجوية بالتنبؤات الجوية طويلة المدى، وإنما القصيرة، وعبر متابعة آنية من "الأرصاد".