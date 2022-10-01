"مركز الحوار الوطني" يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

يشارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر خلال الفترة من 29 سبتمبر 2022 إلى 8 أكتوبر، بمقر المعرض في واجهة الرياض.
وتهدف مشاركة المركز إلى تعريف الزوار بمناشط المركز الثقافية المتمثلة في عدد من الإصدارات المتخصصة بثقافة الحوار وآدابه، من خلال جناحه الخاص الذي يحوي عددًا من المطبوعات والدراسات والمؤشرات المتخصصة التي قام بإصدارها في مختلف المجالات لتعزيز منظومة القيم التي يعمل عليها المركز، إضافة إلى التعريف بجائزة الحوار التي تعد إحدى المبادرات الوطنية التي يقدمها المركز، لتحقيق مزيد من التفاعل مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأفراد، وتقديرهم وتحفيزهم على تقديم المبادرات الوطنية التي تسهم في إبراز وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش والتلاحم؛ للمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 .
ويساهم المركز بالعديد من الإصدارات والقصص الموجهة للأطفال التي تهدف إلى غرس مفهوم الحوار في نفوس الأطفال، ونشر قيم الحوار وتعزيز مبادئه، وتشجيعهم على ممارسة الحوار الإيجابي مع الجميع، وحثّ الأطفال على احترام إنسانية الآخرين وتقدير مشاعرهم والتعايش معهم، وترسيخ مفهوم حب الوطن، وتعزيز مبادئ الانتماء والولاء في نفوسهم؛ حيث تضمنت عناوين المجموعة القصصية "الحوار طريق التفاهم" و"جلسة حوار" و"الموهبة الصامتة" و"الكنز الحقيقي" و"حوار بين الأفكار" و"الموهبة الخفية"، و"نبني الوطن معًا" و"التحاور مع الأم" و"البيئة أمانة" و"ابتسامة من ذهب" ومجلة "عبدالعزيز ونورة".
ويتضمّن المعرض عددًا من الإصدارات والأنشطة المتعلّقة بالحوار الحضاري وإيصال الصورة الحقيقية عن المملكة من خلال برنامج "جسور" لترسيخ قيم الحوار الحضاري، وتقوية اللحمة الوطنية، وتعزيز التعايش والتلاحم وحماية النسيج المجتمعي في مناطق المملكة كافة.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا للدور الثقافي الذي يقوم به المركز لتعزيز ونشر القيم الحوارية، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية والتسامح في المجتمع، وخاصة أن معرض الكتاب أصبح يشكل منارة سعودية بارزة تحظى باهتمام ومتابعة جميع المثقفين في مختلف أنحاء العالم، عطفًا على ما تقدمه من برامج ثقافية ذات طابع دولي وحضاري.