"مركز الحوار الوطني" يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

وتهدف مشاركة المركز إلى تعريف الزوار بمناشط المركز الثقافية المتمثلة في عدد من الإصدارات المتخصصة بثقافة الحوار وآدابه، من خلال جناحه الخاص الذي يحوي عددًا من المطبوعات والدراسات والمؤشرات المتخصصة التي قام بإصدارها في مختلف المجالات لتعزيز منظومة القيم التي يعمل عليها المركز، إضافة إلى التعريف بجائزة الحوار التي تعد إحدى المبادرات الوطنية التي يقدمها المركز، ‏لتحقيق مزيد من التفاعل مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأفراد، وتقديرهم وتحفيزهم على تقديم ‏المبادرات الوطنية التي تسهم في إبراز وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش والتلاحم؛ للمساهمة في تحقيق تطلعات ‏رؤية المملكة 2030‎‎‏ .