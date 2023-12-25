"السديس" يزور المدينة المنورة غدًا للوقوف على تنفيذ مسارات عمل المنظومة الدينية الميدانية في المسجد النبوي

‏وسيقوم رئيس الشؤون الدينية، خلال زيارته بإطلاق عدد من المبادرات الدينية النوعية، ويقف عن كثب على مسارات الخِدمات الدينية في المسجد النبوي؛ لضمان تناغمها مع المرتكزات الإستراتيجية المستقبلية للرئاسة؛ وتدعيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وإبلاغها إلى العالم، ونشر قِيَم الاعتدال والتسامح، والتأكد من إثراء تجربة الزائرين دينيًا، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية إسلاميًا وعالميًا، وتعزيز صورتها الذهنية الإيجابية في وجدان المسلمين والإنسانية. ‏