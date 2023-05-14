20 لغة.. العدل: ترجمة 22 ألف جلسة قضائية عن بُعد خلال 3 أشهر

وأفادت بأن المركز مزوّد بتقنيات متطورة؛ حيث تجري الترجمة بسرية تامة، مع الربط بين المركز والمحكمة والسجون، وعند إعلان الحكم من قِبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقين باللغة العربية فهم منطوق الحكم على الفور، ليصبحوا على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها.