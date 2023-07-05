رياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة يوم الأربعاء

وتنشط تدريجيًّا مع مرور ساعات النهار من يوم الأربعاء الرياح الشمالية على أجزاء مختلفة من الشرقية والوسطى وتعمل على إثارة الأتربة والغبار؛ وبالتالي تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وخاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة، ويشمل ذلك الطرق الواصلة بين الشرقية والرياض والقصيم.