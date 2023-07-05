رياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة يوم الأربعاء

تشير آخر الخرائط الجوية إلى أنه يُتوقع أن يشمل نشاط رياح البوارح منطقة الرياض إداريًّا بما فيه العاصمة نهار الأربعاء؛ مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء؛ وذلك نتيجة استمرار تموضع مرتفع جوي سطحي شرقي البحر الأبيض المتوسط تزامنًا مع تعمق المنخفضات الحرارية في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية نواحي صحاري سلطنة عمان.
ويُتوقع بمشيئة الله أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في معظم المناطق عدا المناطق الشمالية الغربية التي تشهد حرارة أعلى من معدلاتها، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل بوجه عام فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.
وتنشط تدريجيًّا مع مرور ساعات النهار من يوم الأربعاء الرياح الشمالية على أجزاء مختلفة من الشرقية والوسطى وتعمل على إثارة الأتربة والغبار؛ وبالتالي تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وخاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة، ويشمل ذلك الطرق الواصلة بين الشرقية والرياض والقصيم.