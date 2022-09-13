"الغذاء والدواء" تتلقى 17877 بلاغاً حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال أغسطس

وبحسب إنفوجراف على حساب الهيئة بتويتر، تصدّرت مدينة الملك سعود الطبية قائمة مقدّمي الرعاية الصحية الأكثر تفاعلاً مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، تلتها مدينة الملك فهد الطبية، ثم مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، ومجمع الدمام الطبي، ومستشفى قوى الأمن بمكة المكرّمة، ومركز الملك سلمان لأمراض الكلى.