"الغذاء والدواء" تتلقى 17877 بلاغاً حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال أغسطس

انعكاساً لزيادة وعي المستخدمين ومقدّمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة؛ تلقت هيئة الغذاء والدواء 17877 بلاغاً حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر أغسطس من عام 2022.
وشملت البلاغات 10107 بلاغات من مقدّمي الرعاية الصحية، و7755 من شركات أجهزة طبية و15 بلاغاً من الأفراد.
وبحسب إنفوجراف على حساب الهيئة بتويتر، تصدّرت مدينة الملك سعود الطبية قائمة مقدّمي الرعاية الصحية الأكثر تفاعلاً مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، تلتها مدينة الملك فهد الطبية، ثم مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، ومجمع الدمام الطبي، ومستشفى قوى الأمن بمكة المكرّمة، ومركز الملك سلمان لأمراض الكلى.