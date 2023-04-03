وزير الطاقة يترأس الاجتماع الافتراضي الـ48 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج

يترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، الاجتماع الافتراضي الـ48 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
وكانت السعودية والإمارات والكويت وعمان والجزائر، قد قررت بشكل منسق، خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميًّا؛ بدءًا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها (مجموعة "أوبك+") في أكتوبر 2022 خفض مليوني برميل يوميًّا.
بدوره رفع بنك غولدمان ساكس، توقعاته لأسعار العقود الآجلة لخام برنت بعد الإعلان المفاجئ لبعض دول تحالف أوبك+ بشأن تبني المزيد من الخفض الطوعي في الإنتاج.
ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت لشهر ديسمبر من العام الجاري، خمسة دولارات، إلى 95 دولارًا للبرميل؛ فيما رفع توقعاته لديسمبر من العام المقبل ثلاثة دولارات إلى 100 دولارًا للبرميل.
وجاء رفع توقعات الأسعار في الوقت الذي قلّص فيه البنك توقعاته لإنتاج أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا، بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًّا بنهاية 2023.
وفي بداية تعاملات اليوم ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوى في شهر تقريبًا لأكثر من 86 دولارًا للبرميل؛ مسجّلة أكبر زيادة يومية منذ نحو عام بعد إعلان أوبك+، كما قفز خام غرب تكساس في بداية الجلسة إلى أعلى مستوى له منذ أواخر يناير.