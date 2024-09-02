نجاح عملية جراحية معقدة من الجنف في مستشفى المانع بالدمام

في إنجاز طبي جديد، نجح فريق طبي في مستشفى المانع بالدمام بقيادة جراح العمود الفقري الدكتور أحمد حامد أمين في إجراء عملية جراحية معقدة لعلاج حالة متقدمة من الجنف، لمريضة كانت تعاني من انحناء كبير في العمود الفقري تجاوزت درجته 54 درجة