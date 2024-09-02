نجاح عملية جراحية معقدة من الجنف في مستشفى المانع بالدمام

في إنجاز طبي جديد، نجح فريق طبي في مستشفى المانع بالدمام بقيادة جراح العمود الفقري الدكتور أحمد حامد أمين في إجراء عملية جراحية معقدة لعلاج حالة متقدمة من الجنف، لمريضة كانت تعاني من انحناء كبير في العمود الفقري تجاوزت درجته 54 درجة
وخضعت المريضة "14 عام" لعملية تصحيحية ناجحة استغرقت خمس ساعات فقط، على الرغم من أن العمليات المماثلة تستغرق عادةً ما بين ثماني إلى تسع ساعات.
وتمت العملية بالتعامل مع 11 فقرة من العمود الفقري "من الفقرة الصدرية الرابعة إلى القطنية الثانية"، حيث تم تثبيت 20 برغياً والدعامات اللازمة لتحقيق التصحيح والنتيجة المطلوبة.
ولا تزال المريضة تتعافى بشكل جيد عقب العملية ومن المتوقع أن تتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية في القريب العاجل بإذن الله تعالى.
ويعتبر هذا الإنجاز تأكيداً على المهارات الجراحية المتقدمة التي يتمتع بها الطاقم الطبي في مستشفى المانع بالدمام بقيادة الدكتور أحمد، ويعكس التقدم الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية.