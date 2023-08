تقرير لهيئة الاتصالات يؤكد تحسن أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة

وأوضح تصدر شركتي "STC" و"موبايلي" في أفضل معدل زمن استجابة لـ 8 ألعاب وهي Call of Duty، وFIFA، وApex Legends، وPUBG Mobile، وVALORANT، وOVERWATCH2، وRocket League، وBattlefield، كما تصدرت شركة "STC" القائمة في 5 ألعاب وهي Fortnite، وDota2، وWorld of Warcraft، وRainbow Six Siege، League of Legends، فيما تصدرت شركة "Mobily" القائمة في لعبتين وهما Among Us، وPUBG.