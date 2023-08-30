تقرير لهيئة الاتصالات يؤكد تحسن أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الربع الثاني من عام 2023م، لمبادرة "Game Mode"، كاشفًا عن تحسن أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة بنسبة تصل إلى 33% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي 2022م.
وأشار التقرير إلى وصول جميع مقدمي الخدمة لنسبة تحسّن بلغت 100% في درجة استقرار جودة تجربة الألعاب الإلكترونية عند تعدد استخدام الإنترنت أثناء اللعب، وهو ما يعرف تقنيًا بـ(Bufferbloat).
وأفاد التقرير بفوز "STC" بجائزة المشغل البلاتيني بعد تحقيقها أعلى نتيجة في عدد من المعايير، من أبرزها استضافة الألعاب الإلكترونية محليًا، وتحسين جودة تجربتها، إضافة لدعم باقات الألعاب الإلكترونية، ودعم مجتمع اللاعبين وتوفير منصات الألعاب السحابية.
وتضمّن التقرير نتائج أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة وذلك بالمقارنة مع سرعات الباقات لدى المستخدمين، حيث تصدّرت شركة "موبايلي" قائمة المشغلين في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة PlayStation بنسبة 91%، ومنصة STEAM بنسبة 59%، ومنصة XBOX بنسبة 100%.
وأوضح تصدر شركتي "STC" و"موبايلي" في أفضل معدل زمن استجابة لـ 8 ألعاب وهي Call of Duty، وFIFA، وApex Legends، وPUBG Mobile، وVALORANT، وOVERWATCH2، وRocket League، وBattlefield، كما تصدرت شركة "STC" القائمة في 5 ألعاب وهي Fortnite، وDota2، وWorld of Warcraft، وRainbow Six Siege، League of Legends، فيما تصدرت شركة "Mobily" القائمة في لعبتين وهما Among Us، وPUBG.
وقدّم التقرير مجموعة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية وطرق التأكد من سلامة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، كما تضمّن سبل إسهام المستخدمين في مبادرة "GameMode" وتحقيق أهدافها عبر التسجيل للحصول على جهاز "مقياس الإنترنت الثابت" الذي يمكن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة له بما في ذلك أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية، حيث يواكب التقرير أحدث الألعاب في مجتمع اللاعبين، ويضيف مؤشرات الأداء الخاصة بها في نسخته الدورية التي تصدر بشكل ربع سنوي.
تأتي مبادرة "Game Mode" في إطار العمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.