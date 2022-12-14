"الراجحي": عملية التطوير والتدريب مستمرة لجميع منسوبي "الموارد البشرية"

وأشار إلى أن عملية التطوير والتدريب مستمرة لجميع منسوبي الوزارة، موضحًا أن قياس الأثر لمثل هذه البرامج في أن يكون الأداء ملموسًا في التطوير، ومستدامًا في تحقيق أهداف ومشاريع الوزارة ومبادراتها الاستراتيجية في كل القطاعات التي تشرف عليها.