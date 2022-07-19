SAMI ولوكهيد مارتن توقعان اتفاقية لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة بالرياض

يأتي إنشاء مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة ضمن جهود شركة SAMI الرامية إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية المستدامة والاكتفاء الذاتي في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يربو عن 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة مع نهاية العقد الحالي، وسيساعد المركز الجديد المملكة على بناء قدراتها في تصنيع الطيران من أجل إنتاج حلولٍ متطورة في المستقبل.