آخر موعد للتقديم على "النقل الخارجي".. الخميس

نوهت إدارة الموارد البشرية بـ"تعليم جدة" عن آخر موعد أمام شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين في التقديم على حركة النقل الخارجي.
وأوضحت أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم الخميس 1445/7/6هـ.
وأشارت إلى أنه بحلول يوم الخميس 1445/7/6هـ ينتهي التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية.
وكانت قد أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.
وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، حيث بدأ التقديم من الأحد 18 جمادى الآخرة، ويستمر حتى بعد غد الموافق 6 رجب.
وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
ودعت الوزارة شاغلي الوظائف التعليمية للاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة ( وكالة الموارد البشرية) على الرابط https://moe.gov.sa/ar/aboutus/sectors/hr/Pages/default.aspx .